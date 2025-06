'Sport per Crescere', nuovo progetto della Fondazione Niguarda

(Adnkronos) - Alla presenza di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, e di Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia, si è svolta presso il Centro di Riabilitazione Equestre Vittorio di Capua dell’Ospedale Niguarda la cena di gala che ha ufficialmente

inaugurato

"Sport per Crescere", il nuovo progetto di Fondazione Ospedale Niguarda volto a contrastare l'abbandono sportivo tra gli adolescenti e a promuovere il loro benessere psicofisico. Insieme al Presidente Fontana e all’Assessore Bertolaso, che hanno sottolineato l’alto valore educativo e sociale del progetto, nonché l’attenzione rivolta da Regione Lombardia al ruolo dello sport come strumento di crescita e formazione della persona, hanno portato il saluto delle istituzioni anche Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani Regione Lombardia, e Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili Comune di Milano. L’evento è stato impreziosito da esibizioni musicali di artisti di livello internazionale, tra i quali il tenore Vittorio Grigolo.

Il progetto, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute e con i valori dell'ASST Niguarda, designato Ospedale di riferimento per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, si propone di potenziare i fattori protettivi per la salute degli adolescenti attraverso l'attività fisica.

"Siamo estremamente orgogliosi e soddisfatti di aver avviato un progetto così significativo, che pone lo sport al centro della crescita e del benessere dei nostri giovani", ha commentato Alberto Zoli, Direttore Generale dell’Ospedale Niguarda e Presidente della Fondazione Niguarda. "Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel solco dei numerosi progetti ad alto valore sociale che la Fondazione Niguarda porta avanti con dedizione, riflettendo il nostro impegno costante verso la comunità. Parallelamente, l'Ospedale Niguarda continua a lavorare incessantemente per mantenere la sua posizione di eccellenza, confermandosi come il miglior ospedale d'Italia al servizio dei cittadini milanesi e lombardi. Questo impegno è ancora più sentito in vista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un evento che ci vede pronti a supportare la salute e il futuro del nostro territorio".

"Siamo estremamente orgogliosi di lanciare 'Sport per Crescere', un progetto che risponde a un'esigenza sempre più impellente nella nostra società: quella di sostenere la salute psicologica dei giovani attraverso lo sport," ha dichiarato Riccardo Bertollini, Segretario Generale della Fondazione Niguarda. "La nostra fondazione è da sempre impegnata nel promuovere e supportare l'attività clinica, socio-assistenziale, di ricerca e formazione dell'ASST Niguarda, e con questa iniziativa intendiamo offrire uno strumento concreto per affrontare il preoccupante fenomeno dell'abbandono sportivo giovanile. Crediamo fermamente che l'unione tra educazione sportiva e supporto psicologico possa fare la differenza nella vita dei nostri ragazzi."

"Sport per Crescere" coinvolgerà scuole medie e istituti sportivi a Milano, Bormio e Livigno, con un programma articolato che include attività formative dedicate a educatori e allenatori, e campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie. L'impatto dell'intervento sarà costantemente monitorato attraverso la raccolta di dati, al fine di valutarne l'efficacia e assicurare la replicabilità del modello su scala nazionale e internazionale.