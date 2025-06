Nato, Meloni “Impegni assunti sono sostenibili per l’Italia”

L'AJA (PAESI BASSI) (ITALPRESS) - "Questo è un vertice importanteanche per gli impegni che vengono assunti. Sono impegnisignificativi e sostenibili per l'Italia. Si tratta di spesenecessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezzain un contesto che lo necessita, ma in una dimensione che ciconsente di assumere questi impegni sapendo già che nondistoglieremo un euro dalle altre priorità del Governo a difesa ea tutela degli italiani". Lo ha detto la presidente del ConsiglioGiorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a margine del vertice Nato, in riferimento all'impegno di aumentare le spese della difesa fino al 5% del Pil. "Salutiamo con soddisfazionel'avvio di un cessate il fuoco nella crisi tra Israele e Iran. Untema su cui bisogna continuare a lavorare è arrivare a un accordo sul nucleare iraniano tra Iran e Stati Uniti. Ne ho parlato con il presidente Trump e nel corso dell'assemblea plenaria ho ribadito che la stessa determinazione serve per arrivare ad altri due cessate il fuoco: in Ucraina, dove la Russia non sembra voler fare passi in avanti, e a Gaza dove la situazione è insostenibile", ha aggiunto. Per quanto riguarda la situazione a Gaza, "tutti quanti si rendono conto che un cessate il fuoco a Gaza è necessario e che oggi sia più facile ottenerlo. Penso che tutti capiscano che questo è il momento in cui bisogna cercare di ottenerlo".(ITALPRESS).-Foto: Palazzo Chigi-