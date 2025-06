Successo per la II edizione di Boxe in Lake a Viverone: emozioni e vittorie biellesi sul ring vista lago FOTO

Successo per la II edizione di Boxe in Lake a Viverone: emozioni e vittorie biellesi sul ring vista lago

Domenica 22 giugno, nella splendida cornice del lago di Viverone, si è svolta la seconda edizione di Boxe in Lake, riunione pugilistica organizzata dall’associazione ASD Boxing Club Biella, con la collaborazione del Comune di Viverone.

Sette incontri emozionanti hanno animato un caldo pomeriggio estivo, con il ring montato nel parchetto accanto all’Hotel Royal e il lago a fare da suggestivo sfondo. Protagonisti principali i cinque atleti biellesi che si sono distinti per tecnica e determinazione.

Ad aprire la giornata è stata Emma Prinetti, al suo nono match, opposta alla milanese Souni. Tre intense riprese hanno visto prevalere l’avversaria per continuità, ma la prestazione di Emma ha comunque confermato il suo valore sul ring.

Vittoria importante per Nike Stephane, peso massimo di 91 kg, che ha impressionato il pubblico con la sua forza e voglia di emergere, nonostante un’esperienza di appena sei mesi. L’incontro è stato interrotto per sospensione cautelare nella seconda ripresa, con l’avversario Barassi costretto a cedere i complimenti al giovane talento biellese.

Ancora un trionfo per la società organizzatrice con Matteo Neggia, al suo trentesimo match, che ha superato il campione regionale U19 ligure Di Bella Davide grazie a spostamenti intelligenti e grande freddezza. Per lui, anche il premio come miglior pugile della giornata, assegnato dagli arbitri.

Sfortunato invece Sebastiano Colombo, fermato per una ferita al sopracciglio provocata da una testata, in un incontro che prometteva grande spettacolo contro Alessio Consoli di Orbassano.

Chiude la giornata la prestazione maiuscola di Lorenzo Rinaldi, autore di un match impeccabile contro un avversario di grande esperienza. Schivate, rientri e pieno controllo del ring hanno confermato il suo talento e la crescita costante.

Soddisfatti gli organizzatori, in particolare Paolo della Locanda, da sempre vicino ai giovani e alla società biellese, ormai punto di riferimento oltre il ruolo di sponsor.

Prossimo appuntamento: Boxe sotto le Stelle, venerdì 12 luglio in Piazza Cisterna a Biella, per la XX edizione. Da non perdere.