Pietro Micca alle Finali Nazionali Silver di Rimini, ecco tutti i risultati

Si chiude la prima parte delle Finali Nazionali Silver di Rimini 2025 per la ginnastica artistica e ritmica di APD Pietro Micca che partecipa sempre con entusiasmo dando la possibilità a tanti ginnasti di sperimentare un’esperienza emozionante e unica. Per la sezione di artistica prima partecipazione a Rimini per Camilla Buscaglione e Adele Vergnasco che concludono con entusiasmo la gara di LA3 base nella loro categoria di appartenenza che vedeva un centinaio di ginnaste ciascuna.

Ottimi volteggi per le ginnaste di LA base con Martina Zorzi, allieva 3, che entra nelle migliori trenta e Zaira Munari, Jasmine Mutti e Zoe Santini, tutte allieve 4, che terminano rispettivamente nona, ventitreesima e ventiquattresima. Nel livello LA avanzato Vittoria Masserano termina una stagione di grande crescita personale nella categoria allieve 2. Ottimi esercizi alla trave per Ludovica Bellino e Francesca Errico che partecipano con il loro entusiasmo alla gara di LB3 base avanzato in categoria allieve 3, mentre molte rappresentanti per Pietro Micca partecipano al livello LC.

Nel base Vittoria Bugalla porta a termine una buona gara tra le allieve 2 mentre la compagna Carlotta Follador si difende da oltre cento ginnaste in categoria allieve 3; Giulia Iannibelli e Gilla Garbolino fanno risplendere i colori biellesi in categoria allieve 4 con Gilla che termina appena fuori dalle prime venti. In LC avanzato porta a termine una soddisfacente gara Martina Cozzani che chiude al dodicesimo posto tra le allieve 3. Gara senza parallele per Nicole Marinoni che partecipa al livello base mentre nell’avanzato arriva un trentesimo posto per Nina Plankensteiner.

Gara piena di emozioni quella di LD base individuale dove tra le allieve 4, Valentina Caldera conquista un fantastico quinto posto finale con le compagne Giada Garrone e Mia Duranti che chiudono rispettivamente al ventunesimo e trentunesimo posto. Nella categoria precedente Matilde Carnini affronta una splendida gara terminando al sesto posto. Le stesse ragazze hanno poi unito le forze per affrontare il Campionato di Squadra dove hanno partecipato al livello LD avanzato presentando elementi di valore e difficoltà più elevati.

In questa prima fase in gara anche i giovani ginnasti della maschile dove tra gli allievi 2 è Paolo Taranzano a vivere la sua prima esperienza nazionale; sono invece Eric Diana, Ettore Guglielmino e Thiago Pasquadibisceglie i portacolori tra gli allievi 1, tra i quali Eric ottiene l’accesso alla finalissima concludendo con un buon 17º posto. Anche il settore di ritmica è stato presente a Rimini in questa prima parte di Finali Nazionali con tante ginnaste impegnate nella conclusione della prima parte della loro stagione agonistica. Tra queste Elisabetta Micheletti che presenta cerchio e clavette nella sua gara di LD ben figurando tra le ginnaste A4. Sara Caldera, allieva 2, partecipa al livello LD con cerchio e fune, attrezzo nel quale manca la finale di specialitá nazionale per soli 10 centesimi di punto.

Nel livello LE categoria A4, non delude Noemi Pasquadibisceglie che sfiora la finale in entrambi gli attrezzi, nastro e clavette, concludendo al dodicesimo posto in entrambe le classifiche e mostrandosi ginnasta in continuo miglioramento. A Rimini in questi giorni impegnata anche la squadra di Pietro Micca che partecipa al livello LC1 d’insieme con Clarissa Ghiardo, Nina Tua e Beatrice Zerbola che concludono il loro progetto annuale con un’esperienza nazionale che le farà sicuramente crescere.