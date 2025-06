"CAI Amare la Montagna" 2025: ITIS e CAI Biella insieme per i sentieri della Valle Cervo FOTO e VIDEO

"CAI Amare la Montagna" alla 11° edizione, è ripartito. Mercoledì 18giugno 28 ragazzi dell'Itis accompagnati da tre insegnanti e dieci volontari del Cai Biella, si sono avventurati lungo nuovi percorsi per proseguire nel progetto di tracciatura e pulitura sentieri partito nel 2014 per volontà dell'allora professoressa Daniela Azario.

A raccogliere il testimone dell'ex docente è stata la professoressa Rita Repetto.

Il primo appuntamento di questo anno ha visto i volontari partire da Piazzale Erica (Sp 115, la strada per Bielmonte) e percorrere una stradina sterrata, non accatastata sulla mappa, fino a raggiungere l’Alpe Mosino. Da qui attraverso i prati, sono arrivati alla Colma Bella (F11), pausa pranzo alla Pera Furà e rientro al Bocchetto Sessera da F1a passando dall’alpe Montuccia.

Ieri martedì 24 giugno c'è invece stato il secondo appuntamento, che ha visto ragazzi, docenti e volontari CAI Biella impegnati in Valle Cervo. Da frazione Forgnengo si sono messi al lavoro lungo il sentiero E80, hanno raggiunto Alpe Balmaccia, Prainz, Tegge del Campo, sono rientrati nell'E82 per arrivare a Tegge del Castelletto, Tegge del Campello, Selle di Piaro per arrivare a Piaro.

Ad accompagnare i ragazzi come sempre la professoressa Repetto, oltre che l'ideatrice del progetto, l'ex docente Azario, mentre ad accoglierli all'arrivo c'erano gli abitanti di Piaro, che gli hanno offerto una meritata merenda!