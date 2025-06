Equipe Vitesse tra luci e ombre al Rally Lana Storico

La 14° edizione del Rally Lana Storico, valevole come quinto appuntamento del CIRAS, conclusasi sabato 21 giugno, si è dimostrata come sempre una gara bella e caratterizzata dal gran caldo, con le sue 3 speciali più iconiche - ovvero Campore, Curino e Bioglio da 22 km - a fare da palcoscenico agli oltre 180 equipaggi iscritti tra Rally e regolarità.

Partono bene Luca Florio e Alessio Basile di Equipe Vitesse sulla bella Peugeot 205 GTI, ma accusano problemi all'interfono che costringono Alessio a dettare le note "a gesti". Il tentativo di risolvere il problema alla prima assistenza utile li costringe ad un ritardo al CO di Bioglio pagando 50 secondi di penalità, ma le strade di casa non tradiscono e l'equipaggio termina la PS3 con un buon tempo. Al cambio di centralina la situazione ritorna alla normalità e il duo termina la gara in rimonta con un buon 18° posto assoluto e la terza di classe.

Bella gara anche per il giovane Nicolò Bottega che dettava le note a Giuseppe Giudicelli sulla Golf Gti 1600 che impostano un ritmo veloce, ma senza prendere rischi inutili, che gli consente di vincere la classe e ottenere la 34^ posizione finale. Sfortuna invece per Jordan Corinaldesi e Aldo Gentile che rompono il cavo dell'acceleratore dopo pochi Km e, con una riparazione volante, riescono ad arrivare all'assistenza di Pray, ma con un ritardo molto pesante. Riparato il tutto, cercano di proseguire nel migliore dei modi e onorare la loro partecipazione portando la Lancia Delta al traguardo.

Purtroppo si fermano già alla prime battute di gara Simone Bottega e Luca Prina con la BMW M3, Cristian Favaro e Vladi Boccato con la Peugeot 205 e Fabio Foglia con la figlia Asia a bordo della BMW M3 tutti per guasti meccanici, un vero peccato.