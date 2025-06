Biella, serata con il meteorologo Francesco Pasi: imparare a leggere le carte sinottiche per una navigazione più sicura

Domani, giovedì 26 giugno alle ore 21:00, la Lega Navale Italiana sezione di Biella, attraverso il suo METEO Lab, propone un incontro dedicato a uno degli strumenti fondamentali della previsione meteorologica: le carte sinottiche.

Protagonista della serata sarà il meteorologo Francesco Pasi, ricercatore del CNR, esperto del consorzio LaMMA, nonché previsore e formatore di AMPRO (Associazione Meteo Professionisti). In collegamento streaming, Pasi guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio nel “territorio del tempo”, illustrando come leggere, interpretare e adattare le informazioni contenute nelle carte meteorologiche, sia al suolo che in quota.

L’obiettivo è fornire strumenti utili a chi naviga – sia per passione che per professione – per migliorare la sicurezza e l’efficienza della navigazione d’altura e lungo costa.

L’incontro, a ingresso libero, si terrà presso Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 25 a Biella, e sarà trasmesso anche in diretta streaming.

Per informazioni: biella@leganavale.it; Philippe Rousseau 347.7233348 – Silvia Piana 347.0892977