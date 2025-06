Banca Sella e Switcho: al via partnership per risparmiare su costi energetici delle bollette

Banca Sella e Switcho – società controllata da Moltiply Group quotato al Segmento STAR di Borsa Italiana che offre un servizio 100% digitale e gratuito per risparmiare su energia, telefonia e assicurazioni – hanno avviato una partnership con l’obiettivo di aiutare privati e famiglie ad individuare le migliori offerte di luce e gas per risparmiare sui costi energetici delle bollette in modo semplice e trasparente.

Grazie a questa iniziativa, i clienti di Banca Sella possono accedere direttamente da Internet Banking e via app al servizio Switcho che consente di caricare le ultime bollette per ricevere un’analisi personalizzata e decidere se mantenere la tariffa attuale luce e gas, qualora fosse già conveniente, oppure cambiarla con le offerte migliori suggerite, evidenziando il risparmio annuo di ciascuna opzione. Switcho, che gestisce anche l’eventuale cambio di fornitore, ad oggi ha già proposto opzioni di risparmio per oltre 300 milioni di euro.

Negli ultimi anni, i prezzi all’ingrosso di luce e gas hanno raggiunto livelli eccezionalmente alti a causa di fattori geopolitici e macroeconomici che hanno influenzato l’intero mercato energetico europeo. Dopo i picchi registrati nel 2022, con prezzi fino a otto volte superiori rispetto alla media storica, i costi si sono progressivamente stabilizzati, senza tuttavia tornare ai livelli pre-crisi. Questa situazione continua a richiedere attenzione nella scelta delle forniture, rendendo utili strumenti digitali che facilitano confronto tra le offerte e aiutano le famiglie a risparmiare in modo consapevole.

“La partnership con Switcho nasce dalla volontà di arricchire sempre di più l’esperienza di privati e famiglie offrendo, direttamente in app sul proprio smartphone, tutti i servizi che possano semplificare e migliorare le loro attività quotidiane. Siamo convinti che l’innovazione continua e l’adozione di soluzioni all’avanguardia possano generare un impatto positivo garantendo non solo sicurezza ed efficienza, ma anche un risparmio tangibile e una maggiore convenienza” ha dichiarato Luca Ferrarese, Deputy Chief Commercial Officer di Banca Sella.

“Siamo felici di offrire ai clienti di Banca Sella un modo semplice ed efficace per gestire le proprie utenze” ha commentato Marco Tricarico, CEO e co-founder di Switcho. “Crediamo fermamente che la collaborazione di realtà innovative e digitali con il settore bancario giochi un ruolo fondamentale nella creazione di valore per gli utenti: questa partnership è l’esempio di come l’open collaboration possa risultare una soluzione win-win per tutti gli attori coinvolti”.