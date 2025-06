Masserano, motociclista a terra a San Giacomo: elitrasportato all'ospedale (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Incidente stradale a San Giacomo di Masserano. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, 25 giugno, a pochi metri dopo l'uscita della Superstrada.

A rimanere coinvolto un motociclista che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe finito a terra sull'asfalto dopo aver toccato con lo specchietto una macchina in transito.

In breve tempo, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. A regolare il traffico e a ricostruire la dinamica dell'accaduto i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.