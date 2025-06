Iscrizione al servizio mensa scolastica a Quaregna Cerreto

Con deliberazione della Giunta n. 36 del 22 maggio 2025, l’Amministrazione Comunale di Quaregna Cerreto ha definito le modalità di accesso al servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2025/2026.

L’accesso al servizio sarà possibile esclusivamente previa iscrizione, da effettuarsi mediante la compilazione dell’apposito modulo da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si ricorda inoltre che non sarà possibile accedere al servizio mensa in presenza di debiti pregressi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Qui il modulo per l'iscrizione, nel quale di ricorda infatti che "non sono ammessi a fruire del servizio mensa coloro che non siano in regola con tutti i pagamenti dovuti per l’anno scolastico precedente"