Vigliano, un contributo dal Comune rivolto agli anziani per il soggiorno marino di settembre

Aperte fino al 31 luglio le adesioni al soggiorno marino organizzato dall’Associazione Sportiva Podistica Vigliano, con il supporto del Comune, dedicato in particolare alla popolazione anziana.

Per i residenti in Vigliano Biellese, pensionati ed ultrasettantenni, l’amministrazione comunale interverrà con un contributo per nucleo familiare.

Dal 13 giugno, ogni venerdì dalle 15 alle 17, ci sarà un punto informativo presso la Biblioteca Comunale, per fornire ogni chiarimento sul soggiorno e per raccogliere le iscrizioni.

Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico: 349.1023364.