Ponderano, al via l’indagine di mercato per la riqualificazione della tettoia del centro sportivo

Il Comune di Ponderano ha avviato un’indagine di mercato per individuare operatori economici da invitare a una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione della tettoia dell’area sportiva – 1° lotto (CUP J28E23000300006).

L’intervento si inserisce nel progetto di valorizzazione del Centro sportivo “Vittorio Pozzo”, in strada vicinale al cimitero 8, dove è presente una tettoia in acciaio attualmente sotto-utilizzata. La struttura, lunga circa 20 metri e larga quasi 12, verrà trasformata in un locale multiuso con predisposizione per servizi igienici e cucina.

Il progetto complessivo è suddiviso in due lotti. L’intervento in appalto riguarda esclusivamente il primo lotto, che prevede:

Chiusura delle pareti perimetrali con muratura in laterizio inglobando la struttura in acciaio; Realizzazione di una controsoffittatura a 3,15 metri da terra; Collegamento all’impianto termico esistente del centro sportivo; Installazione di nuovi serramenti e porte di sicurezza; Realizzazione di fondazioni continue e opere in carpenteria metallica; Predisposizione dell’impianto elettrico e cabina contatori; Sistemazioni esterne e finiture interne/esterne.

Il fabbricato esistente è stato ritenuto staticamente sicuro, non presentando segni di cedimenti o criticità strutturali. Attualmente non è dotato di impianti elettrici o idrici.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 182.215,42 euro oltre IVA, di cui 15.600 euro per oneri della sicurezza e 60.206,91 euro per costo della manodopera.

Saranno selezionati 5 operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza. Tra i requisiti richiesti: Assenza di cause di esclusione (artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023); Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibili; Attestazione SOA per categoria OG1, classifica I o superiore; Iscrizione alla piattaforma MEPA.

Sono previsti criteri premiali per la valutazione, quali il possesso di certificazioni aggiuntive, presenza di personale tecnico e operaio, referenze positive da parte di altre PA e prossimità geografica alla stazione appaltante.

La valutazione non seguirà punteggi tabellari, ma si baserà su un giudizio discrezionale espresso su scala da 1 (mediocre) a 5 (ottimo).

Gli operatori interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando il modulo allegato all’avviso, esclusivamente via PEC all’indirizzo ponderano@pec.ptbiellese.it, entro le ore 9:00 del 27 giugno 2025.