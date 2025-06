Salussola, confermato il contributo comunale alla Scuola Materna San Domenico Savio

La Scuola Materna "San Domenico Savio", attiva dal 2009 come Fondazione di assistenza e beneficenza, riceverà anche per l'anno scolastico in corso un contributo economico dal Comune di Salussola. L’amministrazione ha deliberato lo stanziamento di 20.000 euro a sostegno delle spese di gestione della struttura, che accoglie numerosi bambini provenienti sia da Salussola che dai comuni limitrofi.

La fondazione, che si regge principalmente sulle donazioni private, sulle rette versate dalle famiglie e su un modesto contributo ministeriale, gestisce non solo la scuola materna, ma anche una sezione primavera e un micro nido, rappresentando un punto di riferimento educativo sul territorio.

A rafforzare l’intervento, anche il contributo regionale già assegnato alla scuola per l’anno scolastico 2023/2024, pari a 21.369,10 euro, come comunicato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 409 del 25 luglio 2024.

La giunta Chioda ha approvato all’unanimità la delibera, riconoscendo il ruolo centrale svolto dalla fondazione nel garantire un servizio educativo di qualità, accessibile e radicato nella comunità.