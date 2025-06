Curino, al via i contributi economici per le famiglie a basso reddito: domande dal 1° luglio 2025.

Il Comune di Curino ha annunciato l'apertura del bando per l'erogazione di contributi economici destinati ai residenti in difficoltà economica. L’iniziativa, rivolta a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.000 euro, prevede un contributo massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato, pari a 5.000 euro.

Le domande potranno essere presentate dal 1° al 31 luglio 2025, dal lunedì al venerdì, tra le ore 9:00 e le 12:00, presso gli uffici comunali. Alla richiesta dovranno essere allegati una copia del documento di identità e l'attestazione ISEE in corso di validità.

La graduatoria verrà stilata in base a un sistema di punteggio che tiene conto del valore ISEE, della composizione del nucleo familiare (con particolare attenzione alla presenza di minori, persone anziane o con disabilità) e della residenza continuativa nel comune da almeno tre anni. Solo i richiedenti con un punteggio pari o superiore a 8 saranno ammessi.

Il modulo di domanda è disponibile online sul sito ufficiale del Comune di Curino o può essere ritirato direttamente in municipio. Per ulteriori informazioni, i cittadini sono invitati a consultare il bando completo o a rivolgersi agli uffici comunali.

Di seguito i dettagli: https://www.comune.curino.bi.it/Home/DettaglioNews?IDNews=265072