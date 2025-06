Muzzano sostiene il centro estivo con un contributo straordinario alla parrocchia

Anche per l’estate 2025 torna il centro estivo per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie di Netro, Graglia e Muzzano presso i locali Salesiani di Muzzano. L’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Netro in collaborazione con gli animatori dell’oratorio, si svolge nei mesi di giugno e luglio. L’amministrazione comunale di Netro ha riconosciuto il valore sociale, educativo e ricreativo del progetto, sottolineando la forte partecipazione dei giovani netresi alle precedenti edizioni. Per questo motivo, il Comune ha deliberato in giunta l’erogazione di un contributo straordinario di 750 euro a sostegno dell’iniziativa.

Il sostegno economico consentirà alla Parrocchia di affrontare con maggiore serenità le spese organizzative e gestionali del servizio, offrendo così un'opportunità concreta alle famiglie di iscrivere i propri figli a un'attività estiva di qualità, in un ambiente sicuro e stimolante.

La decisione dell’amministrazione è in linea con i principi sanciti dall’articolo 118 della Costituzione, che promuove l’iniziativa dei cittadini e delle associazioni locali nello svolgimento di attività di interesse generale, e con le indicazioni della Corte dei Conti in merito ai contributi a favore di realtà radicate nel territorio.

La delibera è stata approvata all’unanimità, confermando la volontà dell’ente di investire nelle proposte educative rivolte ai più giovani e di rafforzare la rete di collaborazione tra istituzioni e comunità locali.