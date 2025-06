Valle Cervo, gruppo di Costigliole d'Asti in visita alla scoperta di Rosazza e Piedicavallo FOTO

Conquistati dall’Alta Valle Cervo, dalla sua natura, i suoi sentieri e i caratteristici borghi di Rosazza e Piedicavallo. Il gruppo "Su e giù per le colline" dell'Associazione Costigliole Cultura di Costigliole d'Asti ha dedicato l’intera giornata di domenica scorsa alla visita ai due paesi e alla camminata sul giro ad anello delle Selle di Rosazza.

Giunto in pullman con i 50 posti al completo, il gruppo, guidato dal presidente di Costigliole Cultura, il professor Filippo Romagnolo, è stato accolto a Rosazza dal vicesindaco Andreino Zanchetta e dai consiglieri comunali Valentina Suardi e Igbal Khalil; dopo una colazione strategica nella cornice eccezionale del paese, tra i borghi più belli d'Italia, partenza in direzione di Piedicavallo: al ponte Pinchiolo ad attendere i camminatori astigiani c’era il vicesindaco di Piedicavallo Claudia Vincenzi, che li ha accompagnati sul sentiero lungo il torrente Cervo, ricavato come opera di compensazione della costruzione della centralina idroelettrica; il gruppo ha quindi attraversato Piedicavallo lungo la centrale via Roma, accompagnato sempre dal vicesindaco Vincenzi che ha fatto conoscere storia e curiosità di Piedicavallo; la foto di gruppo al Parco Ravere e poi la salita alle Selle di Rosazza.

Pranzo al sacco e caffè e bibita al Rifugio Madonna della Neve, quindi la discesa verso Rosazza, al fresco della faggeta, con tappa nel suggestivo borgo di Desate. All'arrivo a Rosazza ad attendere il nutrito gruppo Anna Valz Blin, tra le guide della Casa Museo, eccezionale scrigno della memoria della vita dell’Alta Valle Cervo. Quindi la visita al museo, guidati da Daniela Casale, Anna Pavese e Chiara Canova e un giro tra le bellezze di Rosazza, dalla chiesa al cimitero monumentale, alle sue fontane "parlanti". Una giornata che ha entusiasmato per la sua bellezza chi ancora non conosceva la zona.