Trump e l'incontro con Zelensky: "Gli chiedo come sta" - Video

(Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump ha confermato che "probabilmente" incontrerà Volodymyr Zelensky in occasione del vertice Nato all'Aja. Una fonte ucraina aveva riferito all'Afp che le squadre stavano "definendo i dettagli" dei colloqui che si svolgeranno nel "primo pomeriggio" di domani e che si concentreranno sulle sanzioni alla Russia e sull'approvvigionamento di armi per Kiev. Alla domanda su cosa direbbe a Zelensky, con il quale aveva avuto un'accesa discussione nello Studio Ovale lo scorso febbraio, Trump ha risposto: "Gli chiederò 'come va?' È in una situazione difficile in cui non si sarebbe dovuto trovare".