Kyrgios cambia idea su Sinner? "Lui e Alcaraz colossi". Poi la previsione su Wimbledon

(Adnkronos) - A pochi giorni da Wimbledon 2025, Nick Kyrgios cambia idea su Jannik Sinner: "Lui e Alcaraz stanno giocando in maniera incredibile. Si sono spinti a livelli che hanno raggiunto in pochi prima di loro. Saranno i colossi di questo sport per i prossimi 10-15 anni". Il tennista australiano - che non giocherà nemmeno lo Slam inglese - ha parlato così del numero uno del ranking in un'intervista al Guardian, dopo averlo criticato più volte negli ultimi mesi per il caso Clostebol.

"Credo che Alcaraz abbia la compostezza e l'X-factor di Federer, Nadal e Djokovic. Sinner è straordinariamente potente, ma Alcaraz è al livello di quei grandissimi del tennis" ha detto Kyrgios. L'australiano ha poi fatto la sua previsione sul torneo londinese: "Chi vincerà Wimbledon? Direi Alcaraz".

Nel corso dell'intervista, Kyrgios ha parlato anche del momento di Djokovic, eliminato in semifinale all'ultimo Roland Garros: "Credo che ora Novak si senta molto più a suo agio. Gli è sempre piaciuto essere apprezzato dal pubblico, ma ora si cala anche nel ruolo del villain. Si carica quando la gente lo infastidisce. È il più forte di sempre, non gli interessa più di tanto che cosa pensino le persone di lui. Abbiamo grande rispetto l'uno per l'altro, è la prova che personalità differenti possono raggiungere il successo. Non è necessario dover piacere per forza a tutti".