Hummels, dal calcio al... tennis. L'ex Roma in campo con Zverev - Video

(Adnkronos) -

Mats Hummels gioca con... Alexander Zverev. L'ormai ex difensore tedesco, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo l'ultima stagione con la Roma, è tornato in Germania e si sta godendo il riposo senza rinunciare allo sport. Durante un evento di beneficenza infatti l'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco è sceso di nuovo in campo, ma questa volta impugnando una racchetta da tennis per giocare un doppio insieme ad Alexander Zverev, numero tre del mondo atteso da Wimbledon, contro l'ex tennista belga Dominic Thiem e il fratello di Zverev, Mischa.

Davanti a tifosi e appassionati l'impronosticabile coppia ha dato vita a un match avvincente, che alla fine ha visto però vincere gli avversari di giornata. "'Sono sempre stato un grande appassionato di tennis, gioco sin da bambino", ha detto con un sorriso Hummels a fine partita intervistato da Tennis Channel DE, "Oggi però le cose sono andate un po' in maniera disastrosa. Una brutta prestazione mia e avversari forti, non un buon mix".

"Il mio tennista preferito? Il re è Federer, ci sono anche altri, ma lui regna. Zverev sta facendo ottime cose, l'ho visto in gran forma a Stoccarda", ha detto Hummels, "anche a Roma ha giocato bene, ha perso con musetti che aveva il vantaggio di avere il pubblico dalla sua parte''