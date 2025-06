Caldo a oltranza sull'Italia, anticiclone africano Pluto all'attacco: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Caldo a oltranza con l'anticiclone africano ‘Pluto’, in espansione su buona parte dell’Europa per almeno 10 giorni, che porterà temperature ‘infernali’ anche in Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, martedì 24 giugno, e per i giorni a venire.

L’anticiclone è stato denominato ‘Pluto’ dalla community de iLMeteo, esattamente come il guardiano infernale del quarto cerchio della Divina Commedia di Dante. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che, come nel quarto cerchio dantesco dove la punizione è eterna, anche noi saremo costretti ad affrontare un caldo infernale ‘quasi incessante’.

Più precisamente, nel quarto cerchio Dante rappresenta gli avari spingere grossi macigni con il petto: due squadre procedono in senso opposto e i grossi macigni ovviamente non si spostano; da qui la pena eterna senza una soluzione.

Anche il caldo nei prossimi 10 giorni sembrerà senza fine, purtroppo: vivremo un lunghissimo periodo estremo con minime in aumento fino a 25°C e massime fino a 40°C. Come in Africa, come nel quarto cerchio dantesco.

Un primo picco è previsto per giovedì 26 giugno con la città più calda non al Sud o al Centro, ma in Pianura Padana. La città del Palazzo dei Diamanti, Ferrara, dovrebbe primeggiare con il triste valore di 40°C all’ombra.

Un secondo picco sarà raggiunto alla fine di giugno con 40-42°C anche in Sardegna e Sicilia ma, in questo caso, il caldo sarà meno umido, quindi torrido e non afoso: è una sottile differenza, ma molto importante.

Il caldo torrido è più secco, il caldo afoso contiene tanta umidità e non permette una corretta sudorazione cioè il raffreddamento del nostro corpo: per questo si sta peggio con 35°C afosi che con 39°C secchi.

Per capire questa differenza si studiano vari indici biometeorologici tra i quali l’Heat Stress Index che rappresenta il pericolo di una fase calda in base alla temperatura, ma anche all’umidità: ebbene il pericolo maggiore, calcolato dall’Heat Stress Index (o Stress Index), è previsto in Pianura Padana tra il 25 e il 27 giugno.

Il caldo record continuerà, però, almeno fino al 3-4 luglio, se non oltre: prestiamo dunque la massima attenzione agli avvisi della Protezione Civile e del Ministero della Salute.

Questa ondata di calore potrebbe battere numerosi record al Nord Italia, mantenendo comunque la canicola opprimente su tutto lo Stivale, isole maggiori comprese.

Martedì 24: Al Nord: sole e ancora più caldo. Al Centro: cielo sereno, caldo diffuso. Al Sud: caldo e sole ovunque.

Mercoledì 25: Al Nord: sole e caldo intenso fino a 38°C. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo intenso.

Giovedì 26: Al Nord: sole e caldo a 40°C, temporali dalle Dolomiti verso le Prealpi e alte pianure. Al Centro: sole e caldo intenso. Al Sud: sole e caldo intenso.

Tendenza: caldo ad oltranza.