Alvaro Vitali, Lino Banfi: "Le polemiche fra noi mi addolorarono"

(Adnkronos) -

"Sono stravolto da questa notizia repentina e inaspettata". Risponde così all'Adnkronos Lino Banfi, commentando la morte di Alvaro Vitali venuto a mancare oggi a Roma. Banfi, che con Alvaro Vitali fece spesso coppia in tanti film della commedia sexy all'italiana (da 'L'insegnante balla..con tutta la classe' del 1979 a 'La ripetente fa l'occhietto al preside' del 1980, solo per fare qualche esempio) dando vita ad un duo comico molto amato, è molto addolorato: "Alvaro aveva solo 75 anni, non era in un'età per morire, almeno nei parametri di oggi", scandisce. E torna sulle polemiche che si scatenarono qualche anno fa dopo alcune dichiarazioni di Vitali, che si lamentava di essere stato abbandonato da alcuni dei suoi compagni di scena più affezionati, tra cui appunto Lino Banfi.

"Sono ancora profondamente dispiaciuto, come lo fui nel momento in cui scoppiarono le polemiche fra noi, perché Alvaro mi accusò di averlo abbandonato, ma io non ho mai fatto né il produttore né il regista. Non facevo più film comici, era il periodo in cui facevo 'Un medico in famiglia', che era sempre un ruolo brillante ma di diverso genere", scandisce l'attore pugliese. "Fui molto addolorato e glielo dissi, facendogli capire che non dipendeva da me".

Poi un ricordo del talento dell'amatissimo 'Pierino' del grande schermo: "L'ho sempre considerato un bravissimo attore e un grande interprete, tanto che lo scoprì Fellini -dice Banfi- relegato come tutti gli attori caratteristi in Italia ad attori considerati di serie B, quando sono bravissimi. In america si chiamano Danny De Vito e Woopi Goldberg, in Italia siamo più selettivi". Poi conclude commosso: "Sono sinceramente e profondamente addolorato. Ciao, Alvaro".