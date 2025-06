Biella, convocato il Consiglio comunale straordinario: focus su bilancio, cimiteri e canile intercomunale

È stato convocato per oggi martedì 24 giugno 2025, alle ore 14.30 presso la sala consiliare di Palazzo Oropa, il Consiglio Comunale di Biella, in seduta straordinaria di prima convocazione.

I lavori si apriranno con la trattazione delle interrogazioni, mentre a partire dalle 15.30 si passerà all’esame dell’ordine del giorno, ricco di tematiche strategiche per il territorio.

Tra i punti salienti figura l’approvazione del “Piano Regolatore Cimiteriale della Città di Biella”, con l’individuazione definitiva di un’area destinata alle sepolture per persone di fede islamica, nell’ambito della variante n. 3 al cimitero di Pavignano.

Attenzione puntata anche su temi ambientali e sanitari: il Consiglio discuterà infatti l’appendice alla convenzione per la gestione in forma associata del canile intercomunale, situato nel comune di Cossato, nell’area Co.in.ar.co.

Ampio spazio sarà dedicato alla finanza pubblica, con l’approvazione della ricognizione sugli equilibri di bilancio 2025-2027, comprensiva di variazioni di assestamento, cassa e aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), nonché la ratifica della variazione d’urgenza approvata dalla Giunta con delibera n. 105 del 21 maggio 2025.

Non mancano poi provvedimenti legati all’emergenza meteo: verranno riconosciuti i debiti fuori bilancio relativi agli interventi di somma urgenza eseguiti dopo le forti piogge del 15, 16 e 17 aprile, in particolare per la messa in sicurezza del torrente Cervo (tratto tra la SS 758 e l’ex discarica di via Candelo), e per ulteriori aree del territorio.

In chiusura si discuterà anche degli indirizzi per la nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti e organismi partecipati, e sarà presentata una mozione sui collegamenti ferroviari biellesi.

I lavori consiliari sono fissati fino alle ore 22.00, ma con riserva di prosecuzione ad oltranza, fino alla conclusione delle votazioni sui primi sette punti iscritti all’ordine del giorno.