Biella Motor Team, bella prova di squadra al Lana Storico

Il Rally Lana Storico, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ha regalato ancora una volta soddisfazioni ai portacolori della Biella Motor Team, che si sono distinti sulle impegnative prove speciali della corsa di casa regalando al sodalizio il terzo posto tra le scuderie.

A guidare il gruppo, supportato dai ragazzi dell’hospitality presente al riordino di Biella, è stato Stefano Prosdocimo, affiancato da Diego Pontarollo su Porsche 911 SC: per loro un brillante 13° posto assoluto e secondo di classe (J1/B>1600), frutto di una gara solida e priva di errori. Buona anche la prestazione di Michele Andolina con Leo Moro su Lancia Delta HF Integrale 16V, che hanno chiuso in 16ª posizione assoluta e secondi di classe (J2/A>2500).

Terzo equipaggio della scuderia a tagliare il traguardo è stato quello composto da Luca Valle e Cristiana Bertoglio, anche loro su Porsche 911 SC: per loro un 17° posto assoluto e terzo di classe (GTS/4>2000) dopo una gara in rimonta. Più attardati ma comunque autori di una prova concreta Ivo e Sarah Frattini su BMW M3, giunti 19esimi assoluti e quarti di classe. Da segnalare anche il 24° posto assoluto per Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini su Porsche Carrera RSR. Gara positiva anche per Gionata Pirali e Eleonora Correggia, che con la piccola Peugeot 205 GTI 1.6 hanno chiuso 39esimi assoluti e secondi di classe (J2/A/1600), accumulando ulteriore esperienza.

Infine, completano l’ottima partecipazione di squadra Claudio Bergo e Alessandro Colombo su Toyota Celica GT Four, che si sono classificati 43esimi assoluti, due posizioni prima di Giuseppe Collura in coppia con Denise Bolletta su una Lancia Delta Integrale 16V. Cinquantottesimi e terzi di classe Alberto Corsi e Arianna Genaro su A112 Abarth. Quinta di classe e 66esimi assoluti Edoardo Secco e Roberta Steffani, Peugeot 205 Rallye. Purtroppo non sono riusciti a vedere l’arrivo Canova-Zanetti (Audi quattro), Ermanno Battaglin che navigava Giuseppe Romano (Lancia Beta Coupé), BoriniCiancia Mercandino (Opel Ascona), Ferraris-Fiori (Peugeot 205 GTI), Richiardone-Cairati (Porsche 911 SC), Clerico-Friaglia (Peugeot 309 GTI), Perla-Saltarella (Peugeot 205 Rallye), Secco-Buffa (VW Golf GTI) e Alessandro-Botto (Opel Corsa GSi).

Nella gara di regolarità a media al seguito del rally, nella categoria “media 50” Alessandro Di Tullio e Matteo Romani (Opel Kadett GT/E) sono ventiduesimi, tre posizioni prima di Luciano Di Tullio e Paolo Di Tullio su Opel Manta GT/E. Nella “media 60” Stefano Sala e Nicolò Zuppicchiatti a bordo di una Ford Sierra Cosworth hanno chiuso ventiduesimi. Nello stesso weekend il navigatore Paolo Ferraris al Rally dell’Appennino Reggiano, al fianco di Damiano Arena, con una Renault Clio ha vinto la classe Super 1600.

Il prossimo weekend la scuderia sarà impegnata al Rally di Castiglione Torinese, prova della Coppa Rally Zina 1 per auto moderne con Massimo Lombardi e Erika Bologna in classe Rally 4 con la loro Peugeot 208 mentre in classe N2 ci saranno Alessandro Colombo e Matteo Grosso, Michael Morandi e Nicolò Ciancia, Stefano Mazzola e Gabriele Mazzola, tutti con le Peugeot 106 Rallye. Su una Opel Corsa Kit di classse K10 il navigatore Vittorio Battaglin affiancherà Ernesto Monti.