Oltre le sbarre: la Polizia Penitenziaria incontra i cittadini a Mongrando FOTO

Una giornata all’insegna del dialogo, della trasparenza e della conoscenza reciproca quella organizzata domenica a Mongrando, dove la Polizia Penitenziaria è stata presente con un proprio stand informativo, aperto al pubblico dalle 9:00 alle 18:00. L’iniziativa rientra nell'obiettivo generale di avvicinare i cittadini al corpo dello Stato spesso poco conosciuto e mostrarne il complesso operato all'interno del sistema della giustizia.

Presso lo stand, agenti in servizio hanno illustrato nel dettaglio le molteplici attività della Polizia Penitenziaria, che non si esauriscono con la semplice custodia dei detenuti. Oltre alla sorveglianza, il Corpo è infatti impegnato in operazioni di sicurezza esterna, nel trasporto dei detenuti, nella gestione delle traduzioni e nelle scorte durante i trasferimenti, spesso in condizioni delicate.

Non meno importante è l’attività di prevenzione e controllo per evitare l’introduzione di sostanze illecite o oggetti proibiti nelle carceri, così come il lavoro quotidiano di mediazione e gestione dei conflitti tra i reclusi. Al centro dell'attenzione anche l'aspetto rieducativo: la Polizia Penitenziaria collabora attivamente con educatori, psicologi e operatori sociali per promuovere percorsi di reinserimento sociale, attraverso il lavoro, lo studio e attività formative.

I visitatori hanno potuto conoscere strumenti, uniformi e mezzi in dotazione, e rivolgere domande direttamente agli operatori. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di abbattere barriere e pregiudizi, offrendo una panoramica reale di un mestiere che richiede competenza, equilibrio e profondo senso di dedizione, nonché la volontà di rendere concreti i reali scopi di detenzione: rieducare, riabilitare i condannati e reinserirli attivamente nella società.