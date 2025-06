Biella celebra il 251° anniversario della Guardia di Finanza: cerimonia solenne alla Caserma Mussini FOTO e VIDEO

Si è tenuta questa mattina, nella piazza d’armi della Caserma “Fin. M.A.V.M. Rinaldo Mussini” di Biella, la cerimonia per il 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, un evento dal profondo significato storico e civile. L’appuntamento ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali, rappresentanti delle associazioni d’arma e non, esponenti politici, religiosi e delle forze dell’ordine provenienti da tutto il territorio biellese, provinciale e regionale.

Le Fiamme Gialle biellesi hanno voluto celebrare la propria storia e rinnovare l’impegno quotidiano a servizio dello Stato e dei cittadini, richiamando i valori fondanti del Corpo: disciplina, coraggio e dedizione. La Guardia di Finanza, infatti, affonda le proprie radici nella “Legione Truppe Leggere”, istituita nel 1774 da Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna.

Nel corso della cerimonia, è stato ricordato anche il contributo eroico dei finanzieri del VII Battaglione nella Battaglia del Solstizio, combattuta sul fiume Piave durante la Prima Guerra Mondiale, che valse loro un posto d’onore nella storia militare nazionale. Proprio in memoria di quell’evento, il 251° anniversario è stato celebrato ufficialmente a livello nazionale lo scorso 20 giugno presso la caserma “Piave” di Roma, sede del Comando Generale.

A Biella, l’appuntamento odierno ha voluto celebrazione il Corpo e rafforzare il legame con comunità locale, in un periodo in cui il contrasto all’evasione fiscale, alla criminalità economica e alle frodi è più che mai centrale per la tutela dell’equità sociale e del bene comune.

Al termine della cerimonia, non sono mancati i ringraziamenti e gli applausi ai militari in servizio, presidio costante sul territorio.

Di seguito la diretta dell'evento: