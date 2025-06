Formazione, lavoro e nuove competenze: 90mila euro per le imprese piemontesi

Supportare le imprese che investono nella formazione dei giovani e nella costruzione di competenze spendibili nel mondo del lavoro: è questo l’obiettivo del nuovo bando “Formazione lavoro e certificazione competenze 2025”, promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che mette a disposizione un totale di 90mila euro a favore delle aziende.

Le domande potraznno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma telematica ReStart, fino alle ore 12:00 del 20 novembre 2025, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Il bando è rivolto alle imprese di ogni settore e dimensione con sede legale e/o operativa nelle province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, purché attive, in regola con i contributi e iscritte al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.

Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto, a sostegno delle attività di tutoraggio interno svolte durante percorsi formativi: PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), tirocini curricolari, stage estivi e tirocini universitari, realizzati con istituti scolastici, CFP, ITS e università nel corso degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

L’importo dei contributi varia in base al monte ore di tutoraggio: da 750 euro per un minimo di 60 ore a 1.500 euro per oltre 180 ore. Se i percorsi sono finalizzati alla certificazione delle competenze, gli importi salgono a 1.000 euro e 2.000 euro. È possibile sommare più percorsi, purché ciascuno duri almeno 30 ore.

Sono previste premialità aggiuntive di 500 euro per le imprese in possesso del rating di legalità e per quelle con la certificazione della parità di genere.

Ogni impresa può presentare una sola domanda, anche per più progetti, calcolando tutte le ore di tutoraggio svolte tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, anche se iniziate nel 2024, a condizione che siano concluse e valutate al momento della domanda.

Il testo completo del bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.pno.camcom.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione della Camera di Commercio: promozione@pno.camcom.it – tel. 015/35.99.332-359.