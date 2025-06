Biella, nuovo bando da 20mila euro per i negozi di collina: come ottenere il contributo 2025

Palazzo Oropa crede ancora nei negozi di collina. L'amministrazione Olivero ha rinnovato il suo impegno per sostenere i negozi che si trovano nei quartieri "periferici", come fatto dai suoi predecessori anche se non in maniera continuativa, a partire dal 2017. L'esecutivo ha messo sul piatto per l'edizione 2025, 20 mila euro, il bando è stato pubblicato in questi giorni.

Alla prima edizione del nel 2017 erano 14 le attività che avevano partecipato al bando del Comune di Biella rivolto ai negozi collinari e di periferia contro la desertificazione. All' ultimo bando 2023 hanno partecipato in 8 .

Possono accedere al contributo gli esercizi commerciali che svolgono la propria attività nei quartieri Piazzo - Pavignano - Cossila San Grato - Cossila San Giovanni – Favaro – Barazzetto – Vandorno – Vaglio. Il contributo sarà concesso esclusivamente ad esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari; Rivendite di generi di monopolio, purché non abbiano installato apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo; Rivendite di giornali e riviste; Farmacie. Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar e/o Ristorante), anche se in possesso di licenze multiple per lo svolgimento di altre attività di seguito indicate, sono esclusi dall’accesso al contributo.

Tra i requisiti richiesti ci sono quelli di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o tasse; di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, e che non sussista alcun procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. L'attività deve anche dimostrare di fare servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio; di vendere carni fresche, congelate, conservate, preparate, confezionate; oppure almeno cinque referenze di prodotti tipici biellesi; di supporto di servizi di pagamento (bollo auto, canone Rai, bollettini, etc.) di supporto per il servizio di navigazione internet attraverso una postazione PC, servizio di telefax e di fotocopie aperto al pubblico; f) servizio di navigazione Wi-Fi che consenta l’accesso a internet dai supporti (notebook, smartphone, tablet, etc.) di proprietà dei clienti; g) altri servizi (lavanderia, etc) da specificare. Per gli esercizi che svolgono attività commerciale al dettaglio di generi alimentari l’accesso al contributo sarà possibile con lo svolgimento di almeno due attività complementari multiservizi tra quelle sopra indicate.

Le domande di contributo, redatte in modo conforme al modello allegato, devono pervenire al protocollo comunale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso Le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno ammesse.

Le domande opportunamente compilate e siglate dovranno essere presentate per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Biella: protocollo@cert.comune.biella.it, indicando nell'oggetto "RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' ECONOMICHE UBICATE IN QUARTIERI COLLINARI ANNO 2025".

