Biella, la Guardia di Finanza celebra il 251° anniversario: presentati i dati dell'ultimo anno FOTO

Questa mattina alla presenza del Prefetto della provincia di Biella, S.E. Elena Scalfaro, con la partecipazione di numerosi familiari dei militari in servizio ed in congedo, è stato celebrato nella Caserma “Finanziere Medaglia d’Argento al Valor Militare Rinaldo Mussini” il 251° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Dopo gli onori di rito al Comandante Provinciale – Col. t.SFP Cesare Maragoni – la cerimonia si è aperta con l’alzabandiera seguita dalla lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica il quale, nell’occasione, ha concesso alla bandiera di guerra la Croce d’Oro al Merito della Guardia di Finanza per le innumerevoli opere di salvataggio prestate nel Territorio nazionale ed estero dai finanzieri del Soccorso Alpino che festeggia quest’anno sessant’anni dalla sua istituzione. A seguire si è data lettura dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Successivamente ha preso la parola il Comandante Provinciale che ha rivolto un ringraziamento alle Autorità intervenute e a tutti i finanzieri biellesi per il costante impegno, la professionalità e lo spirito di servizio che ha caratterizzato il loro operato a tutela della collettività.

Dopo la consegna delle ricompense di ordine morale ai finanzieri che si sono particolarmente distinti nelle più importanti operazioni di servizio, la cerimonia si è conclusa con la preghiera del Finanziere magistralmente interpretata dal soprano Enrica Maffeo sulle note del motivo scritto dal maestro Antonio D’elia, già direttore della Banda della Guardia di Finanza.

Proseguendo senza sosta nella sua azione a tutela dell’economia legale e del corretto funzionamento del mercato, puntando costantemente al miglioramento dell’attività investigativa e della qualità complessiva degli interventi, la Guardia di Finanza di Biella, nell’occasione di questa particolare ricorrenza, rende note le attività di servizio poste in essere.

GDF: impegno "a tutto campo" contro la criminalità, a tutela di cittadini e imprese

I Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Biella hanno eseguito oltre 4500 tra interventi ispettivi e indagini delegate per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale

Nell’ambito del controllo economico del territorio sono stati condotti 684 interventi in materia di controlli strumentali dei quali 392 irregolari.

Trentasei sono le persone deferite alla magistratura per reati di natura tributaria.

Sono stati emessi provvedimenti di sequestro, anche per equivalente, per un valore complessivo di poco superiore a 67 milioni di euro, mentre sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria richieste di sequestro per poco meno di 46 milioni di euro

Sul fronte della lotta all’evasione fiscale internazionale sono stati individuati 6 casi riconducibili a stabili organizzazioni occulte ed estero-vestizioni della residenza fiscale.

Ventotto sono gli evasori totali individuati (ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco) che hanno consentito di portare alla luce una base imponibile sottratta a tassazione per complessivi 450 milioni di Euro.

Nel contrasto al lavoro nero sono stati effettuati 129 interventi che hanno consentito di individuare 40 lavoratori non in regola e/o completamente in nero, mentre sono stati elevati verbali di contestazione per varie irregolarità a 28 datori di lavoro.

Sono stati effettuati 51 controlli sulla regolare commercializzazione dei carburanti e sono stati sequestrati oltre 4.000 kg. di gasolio non a norma ed illecitamente commercializzato.

Tutela della spesa pubblica

L’attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le direttive impartite mirano, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono stati eseguiti 186 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici per 23.086.522 di euro constatando finanziamenti indebitamente percepiti/richiesti per quasi 15 milioni di Euro.

Centosessantasette sono i soggetti deferiti alla locale Autorità Giudiziaria per indebita percezione di contributi pubblici come il reddito di cittadinanza o le esenzioni sanitarie.

Sono 11 i responsabili segnalati alla Corte dei Conti per danni erariali per poco meno di 2 milioni di euro.

Contrasto della criminalità organizzata ed economico-finanziaria

Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell'economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono state approfondite 282 Segnalazioni di operazioni sospette e 29 interventi, che hanno portato alla denuncia a piede libero di diciotto persone e ad un riciclaggio accertato per un importo di 29 milioni di euro e la richiesta all’Autorità Giudiziaria di adozione di provvedimenti di sequestro per oltre 25 milioni di euro. Otto sono le ispezioni condotte nei confronti di altrettanti professionisti sulla regolare osservanza della normativa antiriciclaggio, con il deferimento alle competenti autorità di una persona per inosservanza della normativa sulla corretta identificazione della clientela

All’esito dei relativi procedimenti penali e cautelari sono stati definitivamente confiscati beni mobili, immobili e valori per 3,8 milioni di euro.

Sono state portate a termine 13 indagini per reati fallimentari e codice della crisi d’impresa con 36 responsabili deferiti all’autorità giudiziaria ed un valore di distrazioni accertate pari a 8 milioni di Euro.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 18 soggetti.

Sono stati eseguiti 441 accertamenti antimafia a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica.

Sul fronte della tutela della legalità dei mercati dall’invasione di prodotti falsi, di provenienza incerta o non sicuri per i consumatori, sono stati effettuati 52 interventi che hanno portato al sequestro di oltre 14.000 articoli di prodotti contraffatti e commercializzati in violazione delle norme sul codice del consumo.

Ammonta a 6.500 euro il totale di banconote false sequestrate con il deferimento alla Procura della Repubblica di Biella di 17 responsabili.

Nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti le fiamme gialle biellesi hanno portato a termine 9 operazioni nel corso delle quali sono stati deferiti alla magistratura 14 responsabili, nove dei quali tratti in arresto, e sono state sottoposte a sequestro diverse sostanze stupefacenti: hashish, marijuana, cocaina ed eroina per quasi 43 chilogrammi e disponibilità finanziarie per 102 mila euro.



Operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica

Il “controllo economico del territorio” è stato garantito con l’esecuzione di oltre 2.600 servizi realizzati anche grazie alle richieste di intervento che giungono al numero di pubblica utilità “117”. Tale servizio trova le sue premesse nella necessità di corrispondere alle istanze di sicurezza economico-finanziaria manifestate con sempre maggiore diffusione dalla collettività.

Sul sito internet www.gdf.gov.it è attiva una specifica sezione “117”, attraverso la quale è possibile compilare, stampare e presentare ai Reparti territoriali segnalazioni, denunce e richieste, di semplice compilazione.

Particolarmente importante l’attività condotta dai militari del S.A.G.F. - Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione S.A.G.F. di Alagna, supportati dai mezzi aerei della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese che prendono parte alle attività di soccorso in zone montane e non antropizzate su richiesta della Prefettura nell’ambito dei piani di ricerca delle persone scomparse.

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.”.

Elenco dei militari che si sono particolarmente distinti nelle più importanti operazioni di servizio.

- nell’ordine di encomio semplice concesso dal Comandante Regionale:

il Maggiore Massimo Masi, il Luogotenente Dario Cosimi, il Luogotenente Stefano Chiatti, il Maresciallo Ordinario Andrea Ciccone, il Maresciallo Ordinario Michele La Torre e il Vice brigadiere Andrea Lanza in forza al Gruppo Biella e il Luogotenente Luciano Contini e il Brigadiere Capo Giuseppe Giliberto in forza al Comando Provinciale Biella.

- nell’ordine di elogio concesso dal Comandante Provinciale:

il Luogotenente Cariche Speciali Mario Pugnana, il Luogotenente Emilio Viglianisi, il Luogotenente Lorenzo Prodon, il Luogotenente Vincenzo Capasso, il Luogotenente Luciano Contini, il Luogotenente Ovidio Miglietti, il Brigadiere Capo Qualifiche Speciali Pasquale Franco Riccardo, il Vice brigadiere Francesco Spadafina, il Vice brigadiere Carlo Mennella, l’Appuntato Scelto Qualifiche Speciali Alessandro Sessa, l’Appuntato Scelto Qualifiche Speciali Francesco Antonio Fazio, l’Appuntato Lucia Rocchi e il Finanziere Scelto Francesco Iovino in forza al Comando Provinciale Biella;

il Tenente Diego Milazzo, il Luogotenente Claudio Carlini, il Luogotenente Roberto Blandino, il Maresciallo Ordinario Martino Piras e il Maresciallo Giuseppe Chillotti in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Biella;

il Luogotenente Diego Picone, il Vice brigadiere Marco Garizio e l’Appuntato Scelto Qualifiche Speciali Corrado Prestigiacomo in forza al Gruppo Biella.

Viene poi consegnato nelle mani del figlio Stefano, il diploma di concessione e la medaglia al merito dell’Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia al Maresciallo Maggiore Attilio Revello per la sua trentennale presenza nel sodalizio, durante la quale ha assolto con lealtà, onore e dignità i doveri del proprio stato, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’Associazione lo autorizza a fregiarsi dell’alto riconoscimento”.

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2025 di concessione della Croce d’oro al valore della Guardia di Finanza al S.AG.F. - Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

A partire dal 1965, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza è stato in grado di esprimere la massima professionalità nella salvaguardia della vita umana in territorio montano. Nell'ultimo ventennio, in relazione al mutare delle esigenze operative, all'utilizzo di nuovi mezzi ed equipaggiamenti e all'introduzione di innovative tecniche di intervento, i militari delle stazioni S.A.G.F. hanno saputo corrispondere a molteplici istanze grazie al loro costante aggiornamento e perfezionamento specialistico, sotteso altresì al controllo economico del territorio. Le attività di servizio, svolte in Italia e all'estero anche mediante unità cinofile, in sinergia con enti e associazioni di ricerca e soccorso, con i reparti territoriali nonché con la componente aeronavale della Guardia di finanza, hanno mostrato opera di solidarietà umana disimpegnata, spesso, anche a rischio dell'incolumità fisica del personale impiegato e in condizioni ambientali avverse, riscuotendo vasta eco e calorosi apprezzamenti da parte delle autorità pubbliche e dei privati cittadini».