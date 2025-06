Biella presenta i servizi del Centro per le Famiglie IRIS: accoglienza, supporto e orientamento.

È stato pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di Biella un aggiornamento completo dedicato ai servizi del Centro per le Famiglie del Consorzio I.R.I.S., punto di riferimento per genitori, figli e cittadini del territorio. Il Centro ha sede in via Caraccio 4 a Biella ed è realizzato in collaborazione con ASL Biella.

Il servizio si articola in più aree operative, ognuna pensata per rispondere a bisogni specifici delle famiglie.

Uno dei principali servizi è Il Patio, spazio dedicato alle famiglie con figli dalla nascita fino ai 25 anni. Il Patio propone uno sportello “Informa Famiglie”, dove i genitori possono ricevere accoglienza, informazioni pratiche e un orientamento mirato sulle risorse disponibili. Oltre allo sportello, vengono offerte attività personalizzate di sostegno educativo e consulenza, pensate per accompagnare i genitori nei momenti delicati della crescita dei figli. Non mancano le attività di gruppo, che comprendono incontri a tema su tematiche educative, conversazioni tra genitori per condividere esperienze comuni, e laboratori pensati per rafforzare il legame tra genitori e bambini. Le famiglie possono accedere al servizio su appuntamento oppure nei giorni di sportello in presenza, attivo ogni lunedì dalle 14.00 alle 18.00 e ogni mercoledì dalle 9.00 alle 13.30.

Un altro servizio è GE.CO, dedicato alla gestione del conflitto per genitori in fase di separazione. Si tratta di un servizio pensato per accompagnare le famiglie in un momento particolarmente complesso, offrendo percorsi di mediazione familiare e sostegno psicologico individuale. Particolare attenzione è rivolta anche ai figli, con la possibilità di partecipare a gruppi di parola appositamente strutturati per affrontare con consapevolezza le dinamiche familiari legate alla separazione. GE.CO mette inoltre a disposizione uno sportello telefonico orientativo, utile anche agli operatori che si trovano a gestire situazioni simili sul territorio.

A completare l’offerta del Centro, vi è la Casa AMA, frutto di una coprogettazione locale sull’Auto Mutuo Aiuto. Il servizio propone gruppi AMA rivolti a tutti i cittadini maggiorenni, offrendo uno spazio libero di condivisione e confronto, dove ciascuno può raccontare la propria esperienza, ascoltare quella degli altri e trovare nella relazione con l’altro un’occasione di crescita personale e collettiva. I gruppi sono condotti in un clima accogliente e riservato, nel pieno rispetto delle persone e delle storie individuali.

Infine, è attivo il servizio SPAF! – Spazio d’Ascolto per Adolescenti e Famiglie, rivolto ai giovani tra i 14 e i 25 anni. Si tratta di un servizio co-gestito da I.R.I.S. e ASLBI, che offre ascolto e accompagnamento attraverso colloqui individuali di sostegno, consulenze con educatori e psicologi, incontri di gruppo e percorsi informativi su tematiche fondamentali legate all’adolescenza, all’affettività, alla sessualità e al benessere psicologico. SPAF! è anche un punto di riferimento per gli operatori che necessitano di consulenze specifiche per lavorare con i ragazzi e le loro famiglie.

Tutti i servizi del Centro per le Famiglie sono liberi e gratuiti. È possibile accedere su appuntamento o durante gli orari di sportello in presenza. Le attività si svolgono sia in presenza che online, a seconda delle esigenze degli utenti. Per informazioni e contatti è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 335 7920454 oppure scrivere all’indirizzo email patio@consorzioiris.net. Per il servizio SPAF! si può contattare il numero 320 4443778 o scrivere a spaf@consorzioiris.net. Il Centro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00.

Per conoscere più da vicino tutte le opportunità offerte, si rimanda al sito ufficiale del Consorzio:

www.consorzioiris.net/centro-per-le-famiglie-iris