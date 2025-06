Dalla Banca del Giocattolo un carico di giochi per i bambini del Kosovo FOTO e VIDEO

Questa mattina è partito da Biella un carico speciale diretto in Kosovo: scatole colme di giocattoli destinati ai bambini delle comunità locali, frutto dell’impegno solidale della Banca del Giocattolo e della collaborazione con i Carabinieri del Multinational Specialized Unit (MSU) e della squadra AIB di Biella che presta supporto logistico.

I giocattoli, raccolti e preparati con cura dai volontari della Banca del Giocattolo — realtà biellese che da anni si occupa di ridare nuova vita a giochi usati per donarli a chi ne ha bisogno — sono stati stoccati nei magazzini della sede AIB di Biella. A ritirarli e prenderli in carico per il trasporto sono stati i Carabinieri del MSU, unità dell’Arma impegnata in missione internazionale in Kosovo.

Grazie al lavoro dei militari del MSU, che quotidianamente operano sul territorio kosovaro con attività di supporto alla popolazione civile, il carico di giocattoli raggiungerà nei prossimi giorni i bambini che vivono in contesti difficili, portando un messaggio di vicinanza e speranza.

Un gesto concreto di solidarietà che testimonia, ancora una volta, l’importanza della cooperazione tra realtà locali e forze armate impegnate in missioni umanitarie all’estero.

Chiunque può contribuire ai progetti della Banca del Giocattolo donando giocattoli in buono stato o offrendo il proprio tempo come volontario. L'associazione, che non ha introiti di altro tipo, ha anche necessità di essere sostenuta economicamente per provvedere almeno alle spese delle utenze delle due sedi, Biella e Valdilana e confida nella sensibilità delle aziende del territorio che possono contribuire concretamente affinchè questa realtà continui a vivere ed operare per il sorriso di tanti bambini.

info: bancadelgiocattolo@gmail.com