Valdilana lancia l'Anno della Salute 2025, un progetto che guarda al benessere del territorio

L’amministrazione comunale di Valdilana ha presentato oggi, 23 giugno, il progetto “Anno della Salute 2025”, un’iniziativa ambiziosa che intende trasformare la salute in un tema centrale di riflessione, informazione e partecipazione collettiva. Un contenitore di eventi informativi, formativi e partecipativi dedicati al benessere dei cittadini, sviluppato dal Comune in stretta collaborazione con ASL Biella – partner principale dell’iniziativa – e con il contributo di numerosi soggetti del territorio: il Comitato Tessere la Salute, Auser, AMA, CISSABO, il Centro Diurno Alzheimer “A. Barioglio”, gli oratori e le realtà scolastiche, tra cui l’Istituto Comprensivo Valdilana Pettinengo e le scuole superiori.

“Il progetto Anno della Salute 2025 nasce da un’esigenza precisa – commentano la vicesindaco Prederigo e l'assessore Barioglio che hanno collaborato per la realizzazione del ricco programma– Ascoltare la comunità, rilevarne i bisogni concreti e rispondere con proposte mirate. Non si tratta di un semplice calendario di conferenze ma di un percorso costruito a partire da un'attenta analisi delle necessità espresse direttamente dalla popolazione e condivise con gli enti partner, attraverso un dialogo costante e aperto. Da qui siamo partiti: dall’ascolto dei bisogni della cittadinanza, emersi anche attraverso il confronto costante con le associazioni che operano sul territorio e che ogni giorno raccolgono esigenze, proposte e criticità. Parallelamente, è stato avviato un lavoro congiunto con ASL Biella per identificare le priorità sanitarie, sociali ed educative più sentite nel territorio. È proprio da questo lavoro di ascolto e co-progettazione che sono nate le oltre 20 proposte tematiche che verranno sviluppate nel corso del progetto”.

Il piano si fonda su una visione della salute in linea con la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che la descrive come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non riducibile alla sola assenza di malattia. In questa prospettiva, la promozione della salute passa attraverso la consapevolezza, l’informazione, la prevenzione e il coinvolgimento attivo dei cittadini. L’obiettivo è duplice: favorire l’accesso ai servizi sanitari e sociali del territorio e stimolare nei cittadini la responsabilità individuale nei confronti del proprio benessere.

Tutti gli incontri saranno tenuti da professionisti qualificati, ma prevedranno anche spazi di confronto, ascolto e condivisione, così da trasformare ogni appuntamento in un’occasione di partecipazione attiva. Il calendario degli eventi, distribuiti tra giugno 2025 e marzo 2026, toccherà temi trasversali e di grande attualità, rivolgendosi a tutte le fasce della popolazione, dai giovani agli anziani, dai genitori agli educatori, dalle persone fragili ai caregiver. Le tematiche affrontate vanno dalla prevenzione oncologica agli stili di vita sani, dal supporto alla salute mentale alla gestione delle emozioni nei rapporti educativi, passando per argomenti specifici come la menopausa, l’endometriosi, le demenze, i disturbi dell’apprendimento, le nuove dipendenze, l’alimentazione sportiva e molto altro. Ogni appuntamento sarà un’occasione concreta per avvicinare i cittadini ai servizi, promuovere azioni preventive, offrire strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane e dare seguito, quando necessario, con attività operative e momenti di approfondimento.

“Il progetto Anno della Salute 2025 rappresenta un impegno forte e consapevole per rispondere ai bisogni reali della cittadinanza, offrendo un percorso accessibile, inclusivo e partecipato che pone la persona al centro, come protagonista attiva della propria salute e del benessere della comunità. Con “Anno della Salute 2025”, il Comune lancia un segnale forte e chiaro: la salute è una responsabilità collettiva e un valore che si costruisce insieme” conclude l'amministrazione guidata dal sindaco Mario Carli.