Pray, la Pro Loco tende la mano ai giovani: “Un incontro per chi vuole contribuire alla promozione del paese”

A Pray la Pro Loco guarda con attenzione ai giovani. Sarà uno spazio dedicato alle nuove generazioni che vogliono contribuire attivamente alla promozione del paese. A darne notizia la stessa Pro Loco sui propri canali social: “Chi ha voglia e desiderio di portare nuove idee, organizzare eventi e conoscere altri coetanei con la stessa energia allora può unirsi al gruppo. Ci sarà un incontro il prossimo 3 luglio, alle 21, nella nostra sede di via Roma, dove si svolgerà il primo incontro. Sarà l’occasione per conoscerci e dare il via a questo nuovo progetto insieme”.