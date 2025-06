MongranDomani, un successo il progetto Rammendo che riscopre gli antichi mestieri

È terminata la prima edizione del progetto Rammendo, l'iniziativa promossa dai consiglieri comunali di MongranDomani Yurj Rosso e Francesco Rosso.

“Il grande successo, di cui andiamo molto fieri, ha cementato in noi ancor di più la convinzione dell'importanza di tramandare alle nuove generazioni antichi mestieri, che misti alla passione possono essere il vero valore aggiunto per le generazioni a venire – spiegano - Una grande sorpresa è stata fornita dalla grande opportunità offertoci dalla BMT Guabello nella figura del direttore Stefano Gremmo che, nella giornata di venerdì 13 giugno, ha spalancato le porte dell'azienda al nostro corso offrendoci una possibilità davvero unica: poter apprendere tutte le fasi di lavorazione dell’intera filiera tessile. Per noi è stato un grande orgoglio aver ricevuto così tanta attenzione e, vedendo una così forte richiesta di adesione, possiamo promettere fin da ora che a breve verrà nuovamente riprogrammato un altro corso di Rammendo”.

Poi alcuni ringraziamenti: “La BMT Guabello per la disponibilità e i materiali offerti, che hanno permesso di svolgere il corso nella miglior maniera possibile . Riportano - Ma soprattutto ci teniamo moltissimo a ringraziare Elisabetta Soldi, membro della lista MongranDomani e rammendatrice da 38 anni, che ha svolto il corso con passione e dedizione. Un grazie anche all’amministrazione e, in particolare, i dipendenti comunali, che ci hanno concesso l'uso del locale. Ultimo ringraziamento, ma non per importanza, va a tutte le partecipanti, che hanno seguito il nostro corso con impegno , costanza e interesse. Speriamo sia stata per loro l'opportunità di scoprire nuove realtà e conoscere parti essenziali del nostro passato. Ci vediamo presto per la 2°edizione”.