Sinner a Wimbledon, sfida con Sabalenka e 'penitenza' - Video

(Adnkronos) - Jannik Sinner si allena con Aryna Sabalenka sull'erba di Wimbledon, perde la 'sfida di precisione' e costringe il suo team a pagare pegno. I due numeri 1 del tennis mondiale si scaldano in vista dell'inizio dei Championships sull'erba londinese. Sinner e Sabalenka, come svela il video pubblicato dalla tennista bielorussa su Instagram, si impegnano in uno scambio prolungato da fondo.

Non è però un palleggio normale. In campo, davanti a ognuno dei due giocatori, c'è un tubo di palle. L'obiettivo è centrare il bersaglio e abbatterlo. Sinner e Sabalenka si cimentano in un duello di precisione e la stella bielorussa ha la meglio: il suo rovescio in slice è una rasoiata chirurgica che colpisce il tubo e lascia Sinner di sasso. La sconfitta costa cara soprattutto al team dell'azzurro. Coach Vagnozzi e coach Cahill, come gli altri componenti dello staff, devono esibirsi in una serie di push up.