Roma, da Municipio I protocollo per la gestione dell'alta conflittualità familiare

(Adnkronos) - Il Municipio Roma I Centro ha stilato un protocollo operativo con la Cooperativa sociale Obiettivo Uomo e l'Ats San Saturnino-Fai, volto alla costituzione della Linea di servizio sulla Coordinazione Genitoriale, come integrazione funzionale dell'area Gil (Gruppo Integrato di Lavoro) Minori. Il protocollo nasce a fronte dell'esponenziale incremento della casistica relativa ai contenziosi in materia di separazione ad alta conflittualità familiare (cosiddetta intrattabile) a carico del servizio sociale, con contestuale aumento della complessità di gestione degli stessi.

Il protocollo mira a mettere a sistema una procedura operativa innovativa per la trattazione dell'alta conflittualità familiare, su mandato della magistratura ordinaria e minorile, riconoscendo la coordinazione genitoriale come un efficace metodo di intervento per contenere il danno derivante dal conflitto genitoriale a cui sono esposti i figli minori. Prevede un'ampia integrazione tra ruoli e funzioni del Gil e delle équipe di coordinazione genitoriale. L'intesa prevede inoltre l'attivazione di apposite iniziative formative per continuare ad aggiornare il personale chiamato a operare nell'ambito dell'alta conflittualità familiare.

"Questo protocollo - spiega Claudia Santoloce, assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità del Municipio I Roma - rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei minori e nella gestione dell'alta conflittualità familiare. Siamo orgogliosi di poter contare sulla collaborazione di professionisti qualificati e impegnati a sostegno delle famiglie più vulnerabili".