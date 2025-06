I Cesaroni, Olivieri ad Amendola: "Da ex cast nessun disprezzo". Ed Elena Sofia Ricci invia frecciatine

(Adnkronos) - Tra frecciatine e dichiarazioni vere e proprie, c'è chi - dal cast storico de 'I Cesaroni' - risponde alle dichiarazioni di Claudio Amendola sulla mancata partecipazione di alcuni attori alla settima stagione della serie. "Sono tutti attori che ci hanno detto 'Arrivederci e grazie, ci fa schifo'", ha detto il regista e interprete di Giulio Cesaroni durante il panel de 'I Cesaroni - Il ritorno' sul palco dell'Italian Global Series Festival, in programma fino al 28 giugno tra Rimini e Riccione.

"Non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie de 'I Cesaroni', cosa sia successo con gli altri attori non lo so e non riguarda me", scrive su Instagram Micol Olivieri, alias Alice Cudicini ne 'I Cesaroni'. "Ognuno - continua - avrà fatto le sue valutazioni e non credo che lo abbia fatto disprezzando la serie o ciò che ha regalato a tutto il cast. Nella vita si fanno delle scelte in base ai propri progetti, come è giusto che sia. Oggi mi occupo di altro e sono appagata così, rimane un bellissimo ricordo e così resterà per sempre".

Le frasi di Claudio Amendola sembrano non essere passate inosservate nemmeno a Elena Sofia Ricci, storica interprete di Lucia. "Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancor prima di amarti ti rispetta", queste le parole condivise su Instagram dall'attrice che molti fan hanno interpretato come una frecciatina al collega.

Oltre a Elena Sofia Ricci e Micol Olivieri, nella nuova stagione non torneranno neanche Max Tortora, interprete di Ezio, e Alessandra Mastronardi, interprete di Eva. Tra i nuovi volti ci sono Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru, nei panni di un ragazzo neurodivergente che entra con delicatezza e forza nel mondo dei Cesaroni, e Marta Filippi, in quelli della nuova compagna di Marco (Matteo Branciamore, volto storico della serie).

La serie, una coproduzione Publispei – RTI/Mediaset, scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera e prodotta da Verdiana Bixio, tornerà su Canale 5 con dodici episodi inediti. Un racconto che riparte dal cuore della Garbatella, tra nuovi inizi, vecchie abitudini, legami familiari sempre più intricati e un’impresa da salvare: la bottiglieria di famiglia, in crisi e a rischio. In attesa del debutto, il cast sarà il 19 luglio al Giffoni Film Festival per un evento speciale dedicato a 'I Cesaroni – Il Ritorno'.