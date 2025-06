Al Bano e il concerto in Russia: "Le parole di Romina Power? Una coltellata mediatica"

(Adnkronos) - ''Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l'ha invitata a San Pietroburgo a cantare 'Felicità'? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi''. Botta e risposta tra Al Bano Carrisi e l'ex moglie Romina Power. L'ex moglie del cantante di Cellino San Marco, su un post pubblicato sul suo profilo Instragram, ha preso le distanze dalla scelta di Al Bano di cantare 'Felicità', con Iva Zanicchi, durante la sua esibizione dello scorso 20 giugno nella famosa Piazza del Palazzo al centro di San Pietroburgo.

''Mi dissocio dalla canzone 'Felicità' cantata in Russia - ha scritto Romina su Instagram - non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità''. Parole che Al Bano, parlando con l'Adnkronos, definisce 'senza senso': "Lei non era lì, cosa ne sa di quello che è succedendo di fronte all'Ermitage a San Pietroburgo? Sia in tempo di pace che di guerra c'è sempre bisogno della vitamina 'F' di 'Felicità' e i 600mila russi che erano davanti a me a San Pietroburgo l'hanno gradita - dice ironico - 'Felicità' è una canzone che mette sempre allegria a chi la canta e soprattutto a chi l'ascolta''.

''La musica è medicina e io ne so qualcosa - sottolinea ancora Al Bano - se non avessi avuto la musica come amica di vita non so che ne sarebbe stato di me. Io ho questa medicina e la offro a chi me la chiede perché fa bene a chi l'ascolta. Da 42 anni 'Felicità' è diventato un inno, sia nel mondo che sta in pace sia in quello che sta in guerra''. E sulle continue polemiche mediatiche e social sulla sua scelta di esibirsi in Russia Al Bano prosegue: ''Possono continuare a criticarmi all'infinito, facciano pure. Io applico il detto del mio grande ispiratore che si chiama Dante Alighieri: 'Non ti curar di lor ma guarda e passa'.

''Ogni giorno continuo a ricevere coltellate mediatiche e attacchi sui social, ora anche da Romina - prosegue - non vado al funerale del Papa e scrivono che mi sento superiore quando è esattamente il contrario, poi mi hanno attaccato per la battuta che ho fatto a una donna durante il mio concerto a Carbonia accusandomi di aver fatto body shaming, insomma ogni passo che faccio vengo criticato. Quello che mi domando è se tutti quelli che appartengono alla 'dittatura del social Spa' siano pagati. Secondo me prendono soldi sennò non si spiega'', conclude Al Bano. (di Alisa Toaff)