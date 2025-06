Legge riordino pesca, Zappalà (Fdi): “Novità su immissioni in natura delle specie ittiche”

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato un emendamento inserito nella “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025” riguardante un provvedimento in materia di itticultura” depositato dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia e sottoscritto dal consigliere regionale Davide Zappalà. L’emendamento garantisce alle Province che autorizzano le immissioni un cappello normativo regionale in attesa delle decisioni a livello nazionale.

“Con questo articolo di legge – sottolinea Davide Zappalà – diamo la possibilità alle Province di autorizzare le tipologie di immissioni, che sono sempre state eseguite negli anni passati, superando un momentaneo vuoto normativo in attesa dei pronunciamenti legislativi a livello nazionale. In questo modo garantiamo un settore che genera anche un importante indotto turistico e che in questi mesi ha sofferto un vuoto normativo che non ha permesso il corretto svolgimento della stagione delle immissioni ittiche”.