VocidiDONNE, nuovo appuntamento in vista per il caffè letterario (foto di repertorio)

Nuovo appuntamento per il caffè letterario di VocidiDONNE. Per questo mese si svolgerà venerdì 27 giugno, alle 19.30, presso il centro socio-culturale FACCENDA (Via Vittorio Veneto 95, a Mongrando San Lorenzo) per condividere un gustoso apericena; poi dalle 20.45 si ascolterà la storia del tango raccontata da Rosangela Fontanella sulle note della fisarmonica di Ennio Cinguino. Entrata libera.