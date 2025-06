Giusta nutrizione e corretti stili di vita, nuovo incontro con Zumaglia in Salute

Nuovo incontro all'orizzonte per Zumaglia in Salute, l'iniziativa giunta alla terza edizione, volta a promuovere corretti stili di vita e giusta alimentazione per prevenire i tumori.

All'incontro estivo sarà presente il dottor Graziano Piana, medico specializzato in medicina interna e nutrizione clinica applicata. L'evento sarà alle 21 di mercoledì 25 giugno nei locali di Villa Virginia.