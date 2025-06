Cena dei coscritti a ViVigliano 2025, ospiti anche da Milano e La Spezia: “Una belle rimpatriata”

Come spesso accade, la cena dei coscritti è uno di quei momenti di ritrovo e condivisione del tempo trascorso assieme. Dopo anni di lontananza, i vecchi compagni di scuola (e di tante avventure) si ritrovano per fare un bilancio della propria vita e conoscere i progressi e le novità di ognuno in un clima sereno e piacevole, dominato a volte dalla nostalgia e dai ricordi di vecchie esperienze.

La riprova c'è stata a inizio mese, a Vigliano Biellese, dove 51 amici del 1975 si sono dati appuntamento in piazza Martiri per i loro primi 50 anni. Tra loro era presente anche il presidente della Pro Loco Alessandro Roccato, impegnato insieme ad altri nell'organizzazione dell'edizione 2025 di ViVigliano, il noto appuntamento estivo contrassegnato da musica, divertimento e buona cucina che, anche quest'anno, ha richiamato un gran numero di persone.

“Ero stato invitato ad una cena di vecchi amici ma la data scelta coincideva con l'inizio della festa – confida Roccato – Da lì, l'idea di allestirla nel corso della manifestazione ed è stata una felice scelta. Mai come a ViVigliano la socialità è vissuta profondamente. È stata una bella rimpatriata: c'è chi è venuto da Legnano, Milano, perfino da La Spezia. Sono tutti vecchi compagni delle scuole elementari e medie che hanno mantenuto i contatti nonostante gli anni trascorsi. Tutti noi abbiamo provato una forte emozione: reincontrarci così dopo tanto tempo, sono stati attimi davvero indescrivibili”.

Infine, da Roccato è giunto un sentito ringraziamento agli oltre 80 volontari e membri dello staff che, nelle scorse settimane, hanno dato la propria disponibilità nella buona riuscita di ViVigliano 2025. “Senza di loro nulla sarebbe accaduto – sottolinea il presidente della Pro Loco – e non saremmo qui a raccogliere feedback e commenti entusiasti. Un grazie caloroso a tutti loro, esteso anche all'amministrazione comunale per il sostegno dimostrato in tutti questi anni”.