Nuova Assauto cerca Consulente Vendite Junior a Serravalle Sesia, opportunità per giovani della Valsesia

Nuova Assauto, concessionaria ufficiale Ford, Hyundai e MG, rafforza la sua presenza sul territorio con l’apertura di una nuova sede a Serravalle Sesia e lancia una nuova opportunità professionale rivolta ai giovani motivati della zona: è aperta la selezione per la figura di Consulente alle Vendite Junior, un ruolo chiave nella strategia di crescita commerciale in Valsesia.

La figura sarà inserita in un team dinamico e in forte espansione, con l’obiettivo di supportare l’acquisizione di nuovi clienti, gestire le trattative commerciali, potenziare la vendita di auto usate e sviluppare la clientela aziendale per i veicoli commerciali. Il candidato sarà affiancato costantemente da professionisti del settore e avrà accesso a un percorso di formazione strutturato.

Oltre alla vendita diretta, il nuovo consulente sarà incaricato anche di fare prospezione presso aziende locali, proponendo soluzioni dedicate per veicoli commerciali e contribuendo così alla crescita del marchio sul territorio.

"Vogliamo che la nostra nuova sede a Serravalle diventi un punto di riferimento per i clienti della Valsesia. Per farlo, abbiamo bisogno di persone motivate, pronte a mettersi in gioco e a costruire un rapporto di fiducia con ogni cliente" – spiega Michele Pavan responsabile commerciale Nuova Assauto.

Il profilo ideale è una persona proattiva, comunicativa e orientata al risultato, con una forte passione per il mondo automotive e per le tecnologie digitali. È richiesta una buona padronanza degli strumenti digitali e apertura verso l’utilizzo di tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale, per ottimizzare i processi commerciali e migliorare l’esperienza del cliente.

Cosa si offre

Nuova Assauto offre un contratto di apprendistato con concrete possibilità di inserimento stabile e a tempo indeterminato, formazione continua, un ambiente di lavoro stimolante e l’opportunità di crescere all’interno di un gruppo solido e in costante evoluzione, dove la soddisfazione del cliente è da sempre al centro di ogni strategia.

Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura direttamente sul sito ufficiale https://www.nuovaassauto.com/ o scrivere a info@nuovaassauto.it.

La nuova sede di Serravalle Sesia è pronta a partire : vuoi essere parte del cambiamento ?