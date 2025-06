Crevacuore non dimentica Gerardo Vercella e Fabrizio Ardissone, ecco due targhe in loro ricordo (foto dalla pagina Facebook del comune di Crevacuore)

Un ricordo che resta nel cuore di chi li ha apprezzati e conosciuti. Lo scorso 20 giugno, a Crevacuore, il Gruppo Scacchi Viventi ha voluto rendere omaggio a due persone speciali che hanno lasciato un segno profondo nella comunità: Gerardo Vercella (“Il Ge”) e Fabrizio Ardissone (“Il Mago”).

A darne notizia il Comune sui propri canali social: “Con grande emozione è stato inaugurato questo bellissimo tavolo con panche in legno, simbolo di amicizia, condivisione e memoria. Un gesto semplice ma profondo per ricordare due amici che ci hanno lasciato troppo presto ma che continueranno a vivere nei nostri cuori e nei momenti di ritrovo. Gerardo e Fabrizio non erano solo amici, erano instancabili lavoratori, punti di riferimento per tanti di noi. Li abbiamo ricordati con affetto, circondati da sorrisi, strette di mano, abbracci e il calore di chi li ha conosciuti e gli ha voluto bene. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa così significativa. Perché il ricordo è la forma più profonda della presenza”.