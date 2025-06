Grandi risultati per le ginnaste biellesi: pioggia di medaglie e spettacolo di fine anno.

Weekend ricco di emozioni per la sezione di ginnastica ritmica e ginnastica estetica di APD Pietro Micca, impegnata su più fronti tra gare e saggio di fine anno. A Loano, il 7 e 8 giugno, le giovani atlete biellesi hanno partecipato al Torneo Internazionale “Riviera delle Palme”, ottenendo risultati prestigiosi e raccogliendo numerose medaglie.

Nel livello LB allieve, Emma Latanza conquista l’oro alla palla, Beatrice Zerbola vince con corpo libero e palla, mentre Rebecca Prina Mello porta a casa due bronzi con clavette e cerchio. Nel livello LC2, Cecilia Tibi brilla con l’oro alle clavette e l’argento al cerchio e nella classifica generale. Ottimi risultati anche al livello LD: Bianca Vezzoli vince alla palla e conquista l’argento all around e al cerchio, mentre Elisabetta Micheletti si distingue con un bronzo alle clavette.

Nella categoria LE allieve, Ginevra Saviolo testa i nuovi esercizi a cerchio e palla, mentre Noemi Pasquadibisceglie si aggiudica il bronzo alle clavette e l’argento al nastro. Vittoria Pecollo sfiora il podio nel generale ma centra il bronzo al cerchio, mentre Letizia Meirone, in gara con le senior gold, si distingue nel confronto ad alto livello con cerchio e nastro.

A Chiari, la ginnastica estetica di gruppo ha affrontato l’ultima prova del Campionato Italiano. La squadra senior — Carolina Rosso, Elisa Tosetto, Angelica Monguzzi, Emilia Barichello, Asia Sansone, Chiara Sanzone e Sofia Saviolo — ha chiuso il circuito internazionale con un bel terzo posto. Trionfo per la squadra junior nel circuito Start Up: oro per Sophie Bullio, Clelia Carpano, Sofia Barbero, Giulia Fontanelli, Sara Bottacin e Amalia Penna.

Intanto, con l’arrivo dell’estate si è chiusa anche la stagione sportiva per i corsi base di ritmica ed estetica. Il saggio finale, dal titolo “Una notte al museo”, ha visto protagoniste tutte le ginnaste dai 3 ai 18 anni in un’esibizione coinvolgente che ha mostrato il lavoro e i progressi dell’anno, regalando un momento speciale a genitori e insegnanti. Appuntamento a settembre per una nuova stagione di impegno e passione.