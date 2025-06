A Tavigliano in gara 90 runners tra staffette e prove individuali, ecco i vincitori FOTO e VIDEO

A Tavigliano in gara 90 runners tra staffette e prove individuali, ecco i vincitori (servizio di Maria Camilla Toffetti per newsbiella.it)

90 atleti si sono dati appuntamento questa mattina, 22 giugno, a Tavigliano, per l'edizione 2025 della TTT, Tavian Tourist Trophy, gara di corsa in montagna in duplice modalità: a staffetta e individuale.

L'evento nasce da un’idea del corridore Alessandro Chiarati, residente proprio in paese, che ha voluto condividere alcuni bellissimi luoghi della Valle Cervo: il percorso di gara da 6 chilometri, infatti, alterna scorci di bosco, con sterrato, sentieri e tratti panoramici della zona.

Alla fine, nella prova individuale, Paolo Orsetto è giunto primo al traguardo, seguito a ruota da Salvatore Saia e dalla coppia formata da Andres Fernando Rojas e Michele Riva, arrivati a pari merito. Tra le donne, invece, ha svettato Irene Pegoraro su Cristina Venturini e Cristina Disderi.

Molto partecipate le staffette: nella femminile ha primeggiato la coppia Giulia Caldera-Elisa Patti su Giuseppina Feo-Elizabeth Nwolicha e Alina Marinella Maffei-Laura Acquadro. In quella maschile/mista si è aggiudicata la vittoria il trio costituito da Stefano Boario, Enzo Mersi e Federico Magagna. Sugli altri gradini del podio sono saliti i gruppi di Margherita De Giuli-Gabriele Gazzetto-Francesco Nicola e di Simone Venere-Leonardo Martini-Daniele Parodi.

Alla fine, premiazioni e un ricco ristoro finale per concludere degnamente la giornata di sport.