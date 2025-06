Fratelli d'Italia incontra i cittadini a Cossato, si parla del bilancio di metà mandato del Governo Meloni

Sabato 21 giugno Fratelli d’Italia è scesa in piazza a Cossato con un gazebo informativo per incontrare i cittadini e fornire un bilancio di metà mandato del Governo Meloni. Presenti al gazebo il consigliere regionale Davide Zappalà, la responsabile di Fratelli d’Italia Cossato, Virna Botta, l’assessore comunale Roberto Poletti e numerosi militanti.

“Il Governo Meloni sta portando avanti riforme concrete e coraggiose: dal taglio del cuneo fiscale, che ha aumentato il netto in busta paga per milioni di italiani, al nuovo Decreto Sicurezza che rafforza il contrasto alla criminalità e tutela i più deboli. A ciò si aggiungono le importanti riforme della giustizia, fondamentali per garantire tempi certi e maggiore efficienza. Il bilancio di metà mandato è solido e dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta”, ha dichiarato Zappalà.

Botta ha aggiunto: “C’è grande partecipazione e attenzione. Questo ci motiva a continuare con impegno il lavoro sul territorio, in ascolto delle esigenze locali”. Andrea Preto, tra gli organizzatori dei gazebo sul territorio, ha concluso: “L’affluenza e l’interesse riscontrati dimostrano che la gente vuole essere informata e coinvolta. Continueremo a essere presenti nelle piazze e vicini ai cittadini”.