Piatto, frazione Commenda: riaperta la strada dalle squadre di emergenza

Dopo ore di interventi intensi da parte delle squadre operative, è stata riaperta al transito la strada nella frazione Commenda di Piatto, interrotta nel pomeriggio di ieri, sabato 21 giugno, a causa della caduta di un grosso albero provocata dal violento nubifragio che ha colpito il territorio.

Sul posto le squadre di emergenza hanno sgomberato l'area, tagliato la pianta e riportato la strada praticabile al passaggio dei veicoli.

La situazione a Piatto si inserisce in un quadro più ampio di emergenza meteorologica che ha colpito duramente il Biellese, come buona parte del Piemonte, con numerosi danni segnalati a edifici, strade e veicoli, blackout diffusi, allagamenti e disagi alla viabilità in diversi comuni.

Le autorità continuano a monitorare il territorio e raccomandano di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo. Intanto, grazie al lavoro tempestivo degli operatori, i disagi sulle strade sono rpesto scomparsi.