Maltempo, oltre 60 interventi nelle ultime 24 ore: Cossatese e Valsessera le zone più colpite FOTO

Ancora una volta il maltempo si abbatte con violenza sul Biellese causando enormi danni e disagi evidenti. Sono stati oltre 60 gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore: le zone più colpite sono state l'area del Cossatese e la Valsessera.

In particolare i comuni di Valdengo, Cossato, Lessona, Piatto, Quaregna Cerreto, Masserano, Castelletto Cervo, Curino, Strona, Casapinta, Strona, Pray e territori di confine con la vicina Valsesia. La maggior parte dei casi sono piante cadute a terra e sulla strada, rimosse nelle scorse ore dalle squadre di Biella, Ponzone e Cossato, insieme al personale AIB, impegnato in diversi paesi, e ai volontari della Corale di Casapinta, pronti a liberare alcune carreggiate dalla presenza di grossi alberi finiti sull'asfalto.

Si segnalano anche abitazioni con il tetto scoperchiato, oltre a danni strutturali, come grondaie piegate dalla forza del vento o tegole volate via dalla sommità delle case. Senza dimenticare numerose segnalazioni di cantine allagate, porzioni di strade completamente immerse nell'acqua, smottamenti, frane e zone, come a Casapinta, Lessona e Masserano, rimaste al buio e senza energia elettrica anche per tutta la notte.

Infine, si segnalano un paio di interventi anche nel rione di Chiavazza e nei quartieri di Barazzetto e Vandorno dove alcune piante sono precipitate al suolo nella zona di confine. Nelle scorse ore, è stata riaperta la via mentre resta al momento chiusa la strada Cimitero del Vandorno, nei pressi del camposanto, sempre per la presenza di arbusti.