Le casette di nonna Piera: capolavori nati per caso FOTO

A volte le passioni più autentiche nascono per caso, in un giorno qualunque, senza preavviso. È successo anche a Piera, una signora, la mia nonna, che ha un hobby molto particolare: costruire casette fatte a mano. Con pietre e legno, Piera si è fatta ispirare sia da case reali di amici e familiari, sia dalla sua immaginazione: case o baite di montagna che da sempre la affascinano.

“Passione nata per caso” dice lei, poiché il lavoro e la manodopera sono da sempre qualcosa che la incuriosisce e la appassiona.



Mi ricordo che, fin da quando ero bambina, la vedevo sempre al mare a raccogliere e collezionare pietre e ramoscelli cosicché, una volta arrivate a casa, si metteva sul tavolo con colla, forbici e pinze e iniziava a costruire. Quel semplice gesto si è trasformato nel tempo in una forma d’arte personale, un rifugio creativo. Ogni casetta prendeva vita tra le sue mani con pazienza e dedizione. Nessuna è uguale all’altra: alcune sembrano uscire da un borgo antico, altre ricordano chalet immersi nei boschi. Ogni dettaglio è curato con attenzione: tetti, finestre, piccoli camini... come se in ognuna potesse davvero abitare qualcuno.



Per Piera, costruire queste casette è più di un passatempo. È un modo per rallentare, per ritrovare un ritmo e per trasformare materiali semplici in qualcosa di unico. E forse è proprio questo il segreto delle passioni più belle: arrivano senza far rumore, si fanno spazio piano piano, e alla fine diventano parte di noi.