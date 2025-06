Biella, proseguono gli incontri informativi sui Consigli di Quartiere: prossimo appuntamento il 25 giugno

Prosegue il ciclo di appuntamenti dedicati all’elezione dei nuovi Consigli di Quartiere a Biella, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per rafforzare il dialogo con i cittadini e favorire la partecipazione attiva alla vita pubblica.

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale di via Zara 16, nel cuore del Quartiere San Paolo – Masarone – Villaggio Sportivo. Un’occasione utile per ricevere informazioni dettagliate sul funzionamento dei Consigli, sulle modalità di candidatura e di voto, e per confrontarsi direttamente con i rappresentanti del Comune.

Gli incontri pubblici rappresentano uno strumento importante per rendere più inclusivo e trasparente il processo elettorale, coinvolgendo le comunità locali nella gestione del territorio e nella proposta di soluzioni concrete ai bisogni quotidiani.

L’invito è rivolto a tutti i residenti del quartiere interessato, ma anche a chiunque voglia contribuire attivamente alla vita civica della città.